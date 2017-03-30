Besiciler yem fiyatlarından dertli

Erzurum’da kurulan canlı hayvan pazarında alıcılar da satıcılar da yem fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Kars, Ardahan, Ağrı ve çevre ilçelerinden Erzurum’a gelen besiciler maliyetlerin oldukça yüksek olduğunu ve sektörde kârın önemli bir bölümünün marketler tarafından elde edildiğini ileri sürdü.

Erzurum’da sabah erken saatlerde hayvan pazarına gelerek ellerindeki canlı hayvanları satabilmek için çaba sarf eden yetiştiriciler, satış yapamadıklarını belirtti. Yaklaşık dört aydır satışların yarı yarıya düştüğünü belirten satıcılar, girdi fiyatlarının fazla olmasının kendilerini zorladığını kaydetti.

Erzurum hayvan pazarında yaklaşık 40 yıldır hayvan alıp sattığını söyleyen Mahmut Güler, "Bu ortamda her şey çok pahalı. Yemin torbası 55-60 lira. Ben bugün Göle'den Erzurum Meydanına geldim. Türkiye'nin neresine hangi meydana giderseniz gidin aynı ortamla karşılaşıyoruz. Bu bölgede hiçbir fabrika yok, iş yeri yok. Küçük çapta hayvancılık yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz.

Üretici hep zararda

Yem pahalı, Millet üç dört aydır iş yapamıyor, hep zararda. Bir torba yem 55 lira bir kilo et yapmıyor. Besi de yok şu anda. Ramazanda da et daha fazlaya çıkar çünkü üreten yok. Bir hayvan günlük 8 kilo yem yiyor. Üzerine 2 kilogram arpa yiyor.

Bunun su parası, elektrik parası, çoban parası var. 6 aya dökersek biz iki hayvandan maliyeti gerisini siz hesap edin. Hesap bu kadar basit. Tarım Bakanlığının tavan fiyat uygulaması etkiliyor da Tarım Bakanımız bunu uyguladığından değil. Bu işle birebir ilgilenseler maliyetin nereye çıktığını anlarlardı. Benim 50 tane hayvanım 4 tane zayiat vermişim. Çoban maaşı 2 bin 500 lira. Yetmemiş gibi benden bir de sigortasını istiyor devlet. Artık ne yapacağımızı şaşırmışız. Sevkiyatlar çok düştü. Maliyetler pahalı mazot fiyatları fazla" diye konuştu.

Pazarda danalar çift olarak 6 bin liradan satılırken düvelerin fiyatlarının çifti 9 bin liradan satışa sunuluyor. Tosunların fiyatlarının 8 bin 500 lira olduğu pazarda inekler 6 bin lira civarında satılıyor. Pazarda küçükbaş hayvan bulunmaması ise dikkat çekti.

İHA