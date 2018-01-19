Beyaz eşyacılar yeni teşvik bekliyor

İhracatta 2017 yılında yüzde 6, iç piyasada yüzde 10.7 artış yaşandı" dedi. Güler, Türkiye beyaz eşya sektörünün büyüklük itibarıyla dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Geçen yıl yapılan ÖTV teşvikinin devlet bütçesine herhangi bir yükü bulunmadığına işaret eden Güler, "Eğer bu teşvik çıkmasaydı, sektör ortalama 400 bin beyaz eşya ürünü satacaktı.

ÖTV teşviki ile 400 bin yerine 620 bin satıldı. İlave hasılatının bütün kanallardaki brüt kar marjının KDV'si ÖTV kaybından büyük. Bu işten devlet bütçesine olumlu katkı oldu" dedi. Güler, "ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte beklediğimizin üstünde, yüzde 14'lük çift haneli bir küçülme yaşandı.

Bu tip teşvik mekanizmalarının devam etmesinde fayda var. Türkiye beyaz eşya sektörü olarak 2018'de ihracatta yüzde 6.4, iç piyasada yüzde 5.5 büyüme öngörüyoruz. İç pazar büyümesinde bir şartımız var.

2017 yılında verilen teşvikin son derece etkili olduğunu gördük. Buna benzer bir desteğin olması şartıyla 2018'de iç pazarda yüzde 5.5'lik bir büyümeyi bekliyoruz. Bu destek olmadığı takdirde mutlaka bunun altında, yüzde 2.5-3 arası bir büyüme olur.

2018 yılında toplamda sektörde yüzde 6.1'lik büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ