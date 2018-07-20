Beyaz eşyada şok yılı

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu, beyaz eşya sektörünün verilerini İstanbul'da basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyu ile paylaştı. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, Haziran sonu itibarıyla yılın 6 ayında yüzde 0.9 küçülme yaşandığını belirterek, "İhracat-iç piyasa beraber geçen sene ilk 6 ayda 4 büyük beyaz eşyada 12.2 milyon adet ürün satılmışken, bu sene ilk 6 ayda 12.1 milyon adet ürün satıldı, İhracat tarafında geçen sene ilk 6 aya göre yüzde 5.4 büyüme yaşanırken, iç piyasada yüzde 15'lik küçülme var" dedi. Güler, 7 üyeden oluşan derneğin doğrudan 60 bin, servisler ve yan sanayi ile birlikte dolaylı olarak 600 bin istihdam sağladığını söyledi.

Üretimin çoğu ihraç ediliyor

Üyelerin yıllık üretim kapasitesinin 6 beyaz eşyada 28 milyon adet olduğunun altını çizen Güler, ciro bazlı bakıldığında bunun yüzde 70'ini 100'ü aşkın ülkeye ihraç ettiklerini anlattı. Güler, toplam ihracatın yüzde 73'ünü Avrupa'nın, yüzde 14'ünü, Asya'nın, yüzde 7'sini Afrika'nın, yüzde 5'ini ABD'nin, yüzde 2'sini ise Okyanusya'nın teşkil ettiğini aktardı.

Şok düşüşün nedenleri

İç piyasadaki daralmanın dolar/TL'de yaşanan oynaklığın etkili olduğuna işaret eden Güler, "Daha önce hiç böyle bir daralma görmemiştik. Türkiye'de dolar/TL'de hızlı yükselme yaşandığında tüketici geri çekiliyor.

Düşüşün bir nedeni de faizlerin aşırı artması. Maliyet artışlarının bir bölümünü fiyatlara yansıttık ancak kârdan yüzde 8 fedakârlıkta bulunduk. Kârlarımız eriyor" şeklinde konuştu. Güler, beyaz eşya sektörünün Türkiye'ye net 3.1 milyar dolar kazandırarak, cari açığın kapanmasında etkili olduğunu kaydetti.

İthalat özendiriliyor

TÜRKBESD İcra Kurulu Üyesi, Arçelik AŞ Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı ise sektörün küçülme trendine girdiğine işaret ederek, "Politika yapanlar, üretimden ziyade ithalatı özendiriyor. Güney Kore ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması ile Güney Koreli üreticiler Türkiye'de kayda değer pazar payına ulaştı. Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 95'i Türkiye'de üretiliyor. Bizler ise sac başta olmak üzere birçok üründe yüzde 9-15 arasında gümrük vergisine tabiyiz ancak Güney Koreli üreticiler değil! Ek vergiler ithalatın önünü açarken, Türk sanayicisi üzerinde ciddi yük teşkil ediyor" dedi.

Ergün Güler de bu konuda Yeni Mesaj'ın sorusu üzerine Güney Koreli üreticilerin özellikle çamaşır makinesinde Türkiye'de yüzde 8'lik pazar payına ulaştığına işaret ederek, "Türkiye'nin bu ülkedeki beyaz eşya satışı yok denecek kadar az. Gümrük duvarları kalksa da, başka duvarlar örülüyor" dedi.