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Beyaz ete yüzde 200 zam geldi

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, beyaz ete ocak ayından bugüne, 8 ayda yüzde 200 zam geldiğini söyledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:40
Beyaz ete yüzde 200 zam geldi

"Ocak ayında 7 lira 70 kuruş olan tavuk kanadının kilosu, bugün 20 lirayı aştı. Kış mevsiminde tavuk üretmek daha zordur" diyen Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti: "Enerji tüketimi fazladır; fakat zam, yaz aylarında geliyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekir. Maliyeti neyse ona göre satış yapılmalı. Mangal sezonu açıldı; fakat vatandaşın mangalda kanat yemesi zor."

Kurban Bayramı sonrası beyaz et fiyatlarında değişiklik beklemediğini aktaran Yardımcı, "Vatandaş kurban etini stokluyor. Uzun süre bu eti tüketiyor. Bu yüzden değişiklik olmaz" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Beyaz EtTavukZamAntalya
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