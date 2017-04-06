İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, bu gelişmeyi şu ifadelerle değerlendirdi: "Aynı özelliklerde bir konutun Kadıköy'deki satılık ve kiralık bedeli ile Beylikdüzü ya da Sancaktepe'deki bedeli arasında önemli farklar söz konusu. Dolayısıyla özellikle yüksek eğitimli nüfus başta olmak üzere, genel olarak hem ekonomik sebepler nedeniyle hem de altyapı sorunlarının göreceli olarak daha az olduğu bu yeni yerleşim alanlarına rağbet giderek artıyor. Bu bölgeler her ne kadar şehir merkezine uzak görünse de özellikle metro, metrobüs, Marmaray hatlarının yaygınlaşması ve entegrasyonuyla bu olumsuz etki nispeten ortadan kaldırılıyor."
Beyaz yakalılar semt değiştiriyor
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi'nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği 'Mahallem İstanbul Projesi'nin sonuçlarına göre, yüksek eğitime sahip beyaz yakalılar, yoğunlukta oldukları Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu gibi ilçeler yerine son yıllarda Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy'ü tercih etmeye başladı.
06 Nisan 2017 Perşembe 16:43
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