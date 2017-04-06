Beyaz yakalılar semt değiştiriyor

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, bu gelişmeyi şu ifadelerle değerlendirdi: "Aynı özelliklerde bir konutun Kadıköy'deki satılık ve kiralık bedeli ile Beylikdüzü ya da Sancaktepe'deki bedeli arasında önemli farklar söz konusu. Dolayısıyla özellikle yüksek eğitimli nüfus başta olmak üzere, genel olarak hem ekonomik sebepler nedeniyle hem de altyapı sorunlarının göreceli olarak daha az olduğu bu yeni yerleşim alanlarına rağbet giderek artıyor. Bu bölgeler her ne kadar şehir merkezine uzak görünse de özellikle metro, metrobüs, Marmaray hatlarının yaygınlaşması ve entegrasyonuyla bu olumsuz etki nispeten ortadan kaldırılıyor."