'biberde kalıntı' iddialarına yanıt

“Tüketicilerimiz hiçbir kuşkuya kapılmadan biberinden domatesine, salatalığına her türlü sebze meyveyi rahatlıkla tüketebilirler” diye konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, biberde, domateste, salatalıkta kalıntı iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirerek, “hiçbir bilimsel veriye dayanmadan, sadece biberin kırılıp kırılmamasıyla ilgili haberler, hem ülke ekonomimize hem gecesini gündüzüne katarak, yağmur, çamur, kar, kış demeden üretim yapan çiftçimize zarar vermekten başka işe yaramıyor” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, bazı televizyon kanallarında biberde raf ömrünün uzatılması amacıyla kimyasal kullanıldığı iddialarının yer aldığı ve biber bükülerek kırılıp kırılmamasına bakılarak kalıntı olduğu yönünde haberler yapıldığını vurguladı.

Bayraktar, aslında çok beklediği için zor kırılan ve esnekleşen biberlerin kimyasal kalıntı taşıdığı için ihraçtan geri dönen ürünler olduğu ve iç piyasada tüketildiği iddialarının hiçbir bilimsel temele dayanmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ