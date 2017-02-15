Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

'biberde kalıntı' iddialarına yanıt

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, biberde raf ömrünün uzatılması amacıyla kimyasal madde kullanıldığı yönündeki iddiaların bilimsel veriye dayanmadığını bildirdi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:53
'biberde kalıntı' iddialarına yanıt

“Tüketicilerimiz hiçbir kuşkuya kapılmadan biberinden domatesine, salatalığına her türlü sebze meyveyi rahatlıkla tüketebilirler” diye konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, biberde, domateste, salatalıkta kalıntı iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirerek, “hiçbir bilimsel veriye dayanmadan, sadece biberin kırılıp kırılmamasıyla ilgili haberler, hem ülke ekonomimize hem gecesini gündüzüne katarak, yağmur, çamur, kar, kış demeden üretim yapan çiftçimize zarar vermekten başka işe yaramıyor” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, bazı televizyon kanallarında biberde raf ömrünün uzatılması amacıyla kimyasal kullanıldığı iddialarının yer aldığı ve biber bükülerek kırılıp kırılmamasına bakılarak kalıntı olduğu yönünde haberler yapıldığını vurguladı.

Bayraktar, aslında çok beklediği için zor kırılan ve esnekleşen biberlerin kimyasal kalıntı taşıdığı için ihraçtan geri dönen ürünler olduğu ve iç piyasada tüketildiği iddialarının hiçbir bilimsel temele dayanmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Biberde KalıntıTZOBşemsi Bayraktar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Cari açıkta rekor
Cari açıkta rekor
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Japonlara yatırım çağrısı
Japonlara yatırım çağrısı
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Organik tarım dünyayı besler
Organik tarım dünyayı besler
Domatesin yüzde 30'u seradan
Domatesin yüzde 30'u seradan
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
'Mermer lobisi kurulmalı'
'Mermer lobisi kurulmalı'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim