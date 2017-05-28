Bilgi ve iletişim sektörüne ceza yağdı

Kurul tarafından 2016'da karara bağlanan 325 dosyanın konuları itibarıyla dağılımı incelendiğinde, bu dosyalardan 83'ünün rekabet ihlallerine, 33'ünün muafiyet ve menfi tespit başvurularına, 209'unun ise birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin olduğu belirlendi. Rekabet Kurulunun, geçen yıl Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle verdiği cezalar içinde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 95 milyon 862 bin 378 lira ile en çok ceza alan sektör olduğu görüldü.

Söz konusu sıralamada ikinciliği 71 milyon 34 bin 445 lira ile beyaz eşya ve mobilya sektörü alırken, bu sektörü 18 milyon 62 bin 307 lira ile ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme sektörü, 8 milyon 327 bin 969 liralık cezayla turizm ve konaklama sektörü takip etti. Öte yandan, 2016'da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara 427 bin 977 liralık, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara 31 bin 236 liralık, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara da 4 bin 740 liralık para cezası uygulandı. Böylece geçen yıl toplamda 194 milyon 19 bin 98 liralık para cezası verilmiş oldu. AA