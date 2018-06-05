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Bilgisayar satışları inişli çıkışlı

​​​​​​​Türkiye’de son yıllarda akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla satışları azalan bilgisayar yeniden talep görmeye başladı. IDC’nin verilerine göre Türkiye’de kişisel bilgisayar pazarı bu yıl Ocak-Mart döneminde yüzde 9.3 büyüdü. Buna karşılık Nisan-Haziran döneminde satışlarda gerileme yaşanıyor

05 Haziran 2018 Salı 17:44
Bilgisayar satışları inişli çıkışlı

Türkiye’de bilgisayar satışları bu yıl Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 artış gösterdi. Global bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma ve danışmanlık firması IDC’nin “diz üstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar, tablet” satış verilerine göre, Türkiye’de bu yıl Ocak-Mart döneminde 864 bin 632 bilgisayar satıldı. IDC kıdemli araştırma analisti Ayşe Kaptanoğlu, PC pazarında yıllık bazda yüzde 16.2 oranında büyüme gerçekleştiğine işaret ederek, “Geçen yılın son çeyreğinde kapanan bazı büyük ihalelerin yüklemelerinin bu yılın ilk çeyreğine sarkması, perakende sektöründe KDV indirim kampanyalarının tüketici taleplerini canlı tutması, oyun bilgisayarı kategorisinin ilgi çekmeye devam etmesi ve kamuda kapanan ihalelerin ilgili çeyreğe yetişmesi beklentinin üzerinde bir yükleme adedi çıkmasını sağladı” dedi. Kaptanoğlu, tablet satışlarının ise yüzde 2.3 arttığını seslendirdi.

Nisan-Haziran dönemi kötü geçiyor

Ayşe Kaptanoğlu. Ocak-Mart dönemindeki gelişmelerin aksine Nisan-Haziran döneminde sektörü kötümser bir ortamın beklediğine işaret ederek, “Süregelen ekonomik belirsizlik, erken seçim, Türk Lirası’nin Amerikan doları karşısındaki değer kaybı, düşüş trendindeki tüketici güven endeksi, yeni cihaz alımlarında çekimser bir hava yaratıyor. Aynı zamanda artan dolar kuru cihazların fiyatlarında da artışa yol açtığından tüketici talebinde azalma yaşanıyor” dedi.

Lenovo ilk sırada

Türkiye PC pazarında 2018’in ilk çeyreğinde Lenovo, yüzde 25.4’lük pazar payı ile ilk sırada yer aldı. HP, yüzde 20.3’lük oran ile ikinci sırada bulunurken, Asus ise yüzde 12.1’lik pazar payıyla üçüncülüğü aldı. Tablet tarafında ise Samsung yüzde 25.4’lük pazar payı ile liderliğini sürdürürken, Alcatel yüzde 10.2 ile ikinci sıraya yükseldi, Apple ise yüzde 9.2 ile 3. oldu. AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL

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