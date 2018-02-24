Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596
banner138

'Bilinmeyen numaralara' rekor harcama

Telefon rehberlik hizmetlerinin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana söz konusu hizmeti veren işletmeciler, 516.5 milyon lira gelir elde etti. 

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:01
'Bilinmeyen numaralara' rekor harcama

Telefon rehberlik hizmetlerinin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana söz konusu hizmeti veren işletmeciler, 516.5 milyon lira gelir elde etti. 
Gelişen teknolojiyle beraber klasik telefon rehberlerinin yerini alan  rehberlik hizmetleri, 2010'da birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam  kampanyalarıyla ivme kazandı. Kamuoyunda "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) verilerine göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 516.5 milyon lira oldu. Bu  dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 281 milyonu aştı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Bilinmeyen NumaralarEkonomiTelefonTürkiyeRehberlik Hizmetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İTÜ Çekirdek ilk 3'te
İTÜ Çekirdek ilk 3'te
En çok satan yine Corolla 
En çok satan yine Corolla 
ÖSYM'den doktorlara '15 dakika' uyarısı
ÖSYM'den doktorlara '15 dakika' uyarısı
Kripto paralar kara para aklıyor
Kripto paralar kara para aklıyor
İKMİB'de yarış kızışıyor
İKMİB'de yarış kızışıyor
Ortadoğu’ya zeytinyağı ihracatı arttı
Ortadoğu’ya zeytinyağı ihracatı arttı
Sınır ötesi e-ticaret ile büyüyecek
Sınır ötesi e-ticaret ile büyüyecek
Telefon satışları ilk kez düşüşte
Telefon satışları ilk kez düşüşte
Zamlar kazançları eritiyor
Zamlar kazançları eritiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim