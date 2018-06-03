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Binek otoda bazı pazarlar yalpalıyor

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı Fransa’ya yüzde 23, Birleşik Krallık’a yüzde 23, Hollanda’ya yüzde 122 artarken; Almanya’ya yüzde 29, İtalya’ya yüzde 12, İsrail’e yüzde 19, Polonya’ya yüzde 36 düşüş gösterdi

03 Haziran 2018 Pazar 17:20
Binek otoda bazı pazarlar yalpalıyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisi son 28 aydır artış grafiğini sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün Mayıs ayı ihracatı yüzde 8 artışla 2.8 milyar dolar oldu. Sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 20’lik payla bir kez daha Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

ABD pazarı daralıyor

Mayıs ayı performansında otomotiv yan sanayindeki yüzde 24 artış etkili olurken, binek otomobiller ihracatı ise yüzde 4 düştü. En büyük pazarlarımız olan Almanya ve İtalya’ya yüzde 5, Fransa’ya da yüzde 16 artış yaşanırken; ABD’ye ihracat yüzde 50 azaldı. 

Yan sanayi iyi gidiyor

Ürün grupları bazında bakıldığında, Mayısta otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 24 artışla 1 milyar 8 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 1 milyar 52 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 yükselerek 471 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 azalarak 149 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 23 artarken, Fransa’ya yüzde 27, Romanya’ya yüzde 47, ABD’ye yüzde 49, Rusya’ya yüzde 56 artış kaydedildi.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat 23, Birleşik Krallık’a yüzde 23, Hollanda’ya yüzde 122 artarken; Almanya’ya yüzde 29, İtalya’ya yüzde 12, İsrail’e yüzde 19, Polonya’ya da yüzde 36 düşüş gösterdi.

Almanya her daim ilk sırada

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 5 artışla 423 milyon dolar, aynı şekilde ikinci büyük pazar İtalya’ya da yüzde 5 artışla 310 milyon dolar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa’ya ihracat yüzde 16 artarak 308 milyon dolara çıktı.

Fransa’daki yüksek oranda artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 23, yan sanayi ihracatının yüzde 27 artması etkili oldu. Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 10 artışla 2,2 milyar dolar oldu. AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı da yüzde 80 olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika Ülkelerine ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 33’er artış, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 17 düşüş yaşandı.

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