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BiP’le iki telefon taşıma derdine son!

Turkcell'in Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP, yenilikçi özellikleriyle cepten iletişime yön vermeyi sürdürüyor

08 Temmuz 2018 Pazar 17:32
BiP’le iki telefon taşıma derdine son!

Keşfet bölümünde yer alan yüzlerce servisi ile bir yaşam platformuna dönüşen BiP, İkinci Numaram BiP’te servisi sayesinde tek telefonda iki farklı numara kullanabilmeyi mümkün hale getiriyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisler geliştirme yolunda çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bugün ülkelerin petrol rezervlerine değil, veri rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir veri üreticisi konumunda... Geniş ve genç bir nüfusa sahibiz.

Dolayısıyla çok ciddi veri üretme potansiyeli olan ve dijital dünyaya ekonomiye katılımı yüksek bir ülkeyiz. Turkcell olarak amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması, ikincisi de veriyi ham veri değil işlenmiş data olarak tüketicilerimizle buluşturmak” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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