Bir aracı kurum daha kepenk indirdi

Saxo Bank Global Satışlar Başkanı Matteo Cassina konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgedeki çok güçlü mevcut ortaklarımıza daha iyi odaklanmak için İstanbul ofisimizi kapatmaya karar verdik. Ofisin kapanması genel giderleri azaltmamıza ve küresel iş akışını sadeleştirmemize, aynı zamanda stratejik ortaklıklar aracılığı ile doğrudan perakende işi yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz ülkeler için amaçlarımızı yeniden belirlememize olanak verecek. Müşterilere pozisyon ve hesaplarını kapatmaları veya pozisyonlarını alternatif bir aracı kuruma transfer etmeleri için dört aylık bir süre tanınacaktır” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ