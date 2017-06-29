Saxo Bank Global Satışlar Başkanı Matteo Cassina konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgedeki çok güçlü mevcut ortaklarımıza daha iyi odaklanmak için İstanbul ofisimizi kapatmaya karar verdik. Ofisin kapanması genel giderleri azaltmamıza ve küresel iş akışını sadeleştirmemize, aynı zamanda stratejik ortaklıklar aracılığı ile doğrudan perakende işi yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz ülkeler için amaçlarımızı yeniden belirlememize olanak verecek. Müşterilere pozisyon ve hesaplarını kapatmaları veya pozisyonlarını alternatif bir aracı kuruma transfer etmeleri için dört aylık bir süre tanınacaktır” dedi.
Bir aracı kurum daha kepenk indirdi
Danimarka kökenli Saxo Bank Grubu, 100 kata kadar kaldıraçlı döviz alım satıma imkan tanıyan Forex piyasalarındaki kaldıraç oranının yasal düzenlemeyle 10 kata indirilmesi ve teminat tutarının 50 bin liraya çıkarılması nedeniyle yüksek sayıda müşteri kaybeden Türkiye’deki iştiraki Saxo Capital Markets’i kapatma kararı aldı
29 Haziran 2017 Perşembe 17:10
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EKONOMİ SERVİSİ