Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir aracı kurum daha kepenk indirdi

Danimarka kökenli Saxo Bank Grubu, 100 kata kadar kaldıraçlı döviz alım satıma imkan tanıyan Forex piyasalarındaki kaldıraç oranının yasal düzenlemeyle 10 kata indirilmesi ve teminat tutarının 50 bin liraya çıkarılması nedeniyle yüksek sayıda müşteri kaybeden Türkiye’deki iştiraki Saxo Capital Markets’i kapatma kararı aldı

Bu haber kez okundu.

Bir aracı kurum daha kepenk indirdi

Saxo Bank Global Satışlar Başkanı Matteo Cassina konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgedeki çok güçlü mevcut ortaklarımıza daha iyi odaklanmak için İstanbul ofisimizi kapatmaya karar verdik. Ofisin kapanması genel giderleri azaltmamıza ve küresel iş akışını sadeleştirmemize, aynı zamanda stratejik ortaklıklar aracılığı ile doğrudan perakende işi yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz ülkeler için amaçlarımızı yeniden belirlememize olanak verecek. Müşterilere pozisyon ve hesaplarını kapatmaları veya pozisyonlarını alternatif bir aracı kuruma transfer etmeleri için dört aylık bir süre tanınacaktır” dedi. 

EKONOMİ SERVİSİ
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNedenMüşteriTutarTeminatDüzenlemeYasalOranForexDövizDanimarka Kökenli Saxo Bank GrubuBir Aracı Kurum Daha Kepenk Indirdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100