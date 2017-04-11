Bir borç silme kampanyası da elektrikte Çok büyük çoğunluğu İstanbul Avrupa yakasında olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde 4.5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, özellikle yasal takip altındaki müşterilerinin geçmişten gelen borçlarını ödeyebilmeleri için borç silme kampanyası başlattı

11 Nisan 2017 Salı 16:29 Bu haber kez okundu.