Bir borç silme kampanyası da elektrikte

RECEP BAHAR- İSTANBUL
Türkiye’nin en büyük elektrik perakende şirketi konumunda bulunan CK Boğaziçi Elektrik, 'silelim gitsin' adı verilen kampanya ile 325 bin müşterisine 'borçlarını kapatma' imkânı sunuyor. Kampanya 2013 yılının Nisan ayından önceki döneme ait elektrik borçlarını kapsıyor. Bu kapsamda CK Boğaziçi Elektrik, 1.9 milyar TL'lik alacaktan 1.4 milyar TL'lik borcu siliyor.
280 bini yasal takip altında
325 bin borçludan 144 binini ticarethaneler, 176 binini meskenler ve 1595'ini sanayi tesisleri oluşturuyor. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Yeni Mesaj'ın soruları üzerine, bu abonelerden 280 bini hakkında haciz işlemi başlatıldığına işaret ederek, "Bunlardan ticari faaliyetlerine son verenler var. Ancak X şirketi Y şirketine dönüşerek elektrik kullanabiliyor. Kampanya ile örneğin 12 bin TL borcu olan bir abone, 1900 TL ödeyerek borçlarından kurtulabilecek" dedi. Kampanyanın neden Nisan 2013 sonrasını kapsamadığı konusunda da Bakal, "Biz İstanbul Avrupa yakasında dağıtım özelleştirmesini Nisan 2013 itibariyle aldık. O tarihten bu yana ciddi bir alacak oluşmadı. Abonelerimiz biz devraldıktan sonra düzenli olarak borçlarını ödüyorlar" şeklinde konuştu. Bu arada CK Enerji yetkilileri, Yeni Mesaj’a elektrikte serbest tüketici limitinin 82 TL’ye inmesinin ardından pek abone kaybetmediklerini söyledi. Öte yandan kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin 30 Haziran’a kadar CK Boğaziçi Elektrik Müşteri İşlem Merkezleri, Müşteri Hizmet Merkezleri, çağrı merkezi, mobil uygulama, www.ckbogazici.com.tr veya www.silelimgitsin.com internet adreslerine başvuru yapmaları gerekiyor. İcralık alacaklar da kampanya kapsamına giriyor.