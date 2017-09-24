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"Bir satıyoruz, dokuz alıyoruz"

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği “Güney Kore Ülke Günü: Türkiye İçin Fırsatlar” seminerinde konuşan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar, “İki ülke ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar.

24 Eylül 2017 Pazar 17:23
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"Bir satıyoruz, dokuz alıyoruz"

Bu rakamın 6.3 milyar doları Türkiye’nin Güney Kore’den ithalatı. İkili ticaretin Türkiye lehine dengelenmesi için gıda, inşaat, tekstil ve hazır giyim gibi rekabetçi sektörlerde daha yoğun çalışmak gerekli” dedi.

Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Young-Cheol CHA ise Türk firmalarına önerilerde bulunarak “Kardeşlik bağlarımızın güçlü olmasına rağmen, karşılıklı ticaret hacmimiz tatmin edici boyutta değil. Türkiye’de faaliyet gösteren 268 Güney Kore şirketi var. Buna karşılık Güney Kore’deki 17 bin yabancı yatırım şirketi arasında Türk firmaların sayısı sadece 84. Türkiye, vaatkâr ihracat ürünlerini belirlemeli. Güney Kore’de sağlıklı besinlere artan bir talep var ve Türkiye bu alanda çok zengin. Aynı şekilde başarılı olduğunuz tekstil, inşaat ve yenilenebilir enerjide iş birlikleri olabilir” şeklinde konuştu.

Güney Kore, 2016 yılında Türkiye’nin en fazla ithalat gerçekleştirdiği sekizinci ülke konumunda. Türkiye ise Güney Kore'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 49. sırada yer alıyor. Güney Kore, Ar-Ge harcamalarında İsrail'den sonra dünyada ikinci sırada bulunuyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İSOİstanbul Sanayi OdasıGüney Kore ülke GünüSerdar Urfalılar
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