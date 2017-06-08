Bir tarafta endişe öte yanda umut

AHMET SEFA TERZİ / İSTANBUL

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen'in Pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, buna ilaveten Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatması, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemesi Ortadoğu'da bugüne kadar tanık olunmayan çapta bir krizi tetikledi. Krizin baş tetikçisinin ABD Başkanı Trump olduğu hesaba katıldığında, bölgede oyun içinde oyunun sergilendiği ayan beyan ortaya çıkıyor.

Gayrimenkul sektörü endişeli

Kriz Türkiye 'de de birçok sektörü yakından ilgilendiriyor. Bu sektörlerin başında da gayrimenkul geliyor. Dünyanın en büyük yatırımcı ülkeleri arasında 14. sırada bulunan Katar'ın en fazla yatırım yaptığı 7’nci ülke Türkiye. Katar’la yaşanan kriz Türk gayrimenkul sektörünü de korkutuyor. Yurt genelinde gayrimenkul geliştirme çalışmaları yapan bir sektör yetkilisi olan Onur Öngün, bir süre önce yabancıya yönelik yoğun çalışmalar yaptıkları Çanakkale ve civarı ile diğer bölgelerde en önemli yabancı müşterilerin Katar’dan olduğunu kaydetti. Özellikle inşaat çalışmaları başlayan Çanakkale 18 Mart Köprüsü civarında Katarlıların yoğun ilgisi olduğunu dile getiren Öngün, Katarlıların ülkemizdeki yatırımların büyüklüğünün 18 milyar doları bulduğuna işaret etti. Öngün, krizle ilgili şu görüşleri paylaştı: “Bizler yabancı yatırımcıyı nasıl çekeriz diye gece gündüz çalışırken ne yazık ki içeride ve dışarıda talihsiz ve çoğu suni gündemli gereksiz olaylar nedeniyle ivmemizi kaybediyoruz. Bugün de aynı sorun yaşanıyor. Katarlı işadamları Türkiye’nin geleceğine dair çok umutlu… Katarlılar burada yaptığı yatırımların kısa sürede geri dönüş alması nedeniyle her yıl ülkemize ilgisini daha da artırıyor.”

Meyve-sebzede umut kapısı