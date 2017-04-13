Bir ton demir bir çip alabiliyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 6.2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en büyük ihracatçı birliklerinden biri olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçtiğimiz yılın başarılı ihracatçılarını İstanbul'da gerçekleştirildiği törende ödüllendirdi. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’nde demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat aksamı, metallerden kilitler, metal mobilya, demir çelik döküm gibi 21 farklı kategoride 71 başarılı ihracatçı ödülün sahibi oldu. Törenin açılışında konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, ülke olarak zor geçen bir yılın ardından, üretimin kesintiye uğramadan devam edeceği mesajını 2016 yılında gerçekleştirdikleri 6.2 milyar dolarlık ihracat ile veren birlik üyelerine teşekkür etti.

2023 hedefi 25 milyar dolar

Birlik olarak 2017 yılında ihracat hedeflerinin yüzde 8’lik bir büyüme olduğunu aktaran Rıdvan Mertöz, 2023 hedeflerinin 25 milyar dolar olduğunu belirterek, “İDDMİB olarak hiçbir zaman tek bir pazara bağlı kalmadan, alternatif pazar arayışlarını sürdürerek ve katma değeri yüksek ürünlerle ihracatımızı artırmaya çalıştık. 2017 yılını yüzde 8’lik bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Bu yolda başarıyla ilerlemeye devam etmek için araştırma-geliştirme, inovasyon, markalaşma ve endüstriyel tasarım konularına çok önem veriyoruz. Bu bilinçle bu sene İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nın 12.’sini düzenledik. Tasarım Yarışmalarımızı yeni sektörlerimiz için de düzenlemek üzere çalışmalara başladık” dedi. Dünya ticaretindeki daralmaya değinen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Son dönemde ekonomik kurallar ve sınırlar çok değişti, dünyada ticaret daralıyor buna bağlı olarak büyüme azalıyor" dedi. Metin, Türkiye'nin 2002'ye kadar 15 milyar dolar, 2002'den 2017'ye kadar 180 milyar dolar yabancı sermaye çektiği bilgisini verdi.

2017 yılı ihracatta atılım yılı olacak