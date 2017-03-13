Bir yılda 153 bin yeni mükellef

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre mükellef sayısı, 2016'da bir önceki yıla oranla yüzde 3 artış gösterdi. Geçen yıl 2015'e göre birçok ilin faal mükellef sayısı arttı. Bu kapsamda 1 milyon 503 bin faal mükellefle toplam faal mükellef sayısının dörtte birinden fazlasını oluşturan İstanbul, liderliğini sürdürdü. İstanbul'u 466 bin faal mükellefle Ankara izledi. Daha sonra 355 binle İzmir, 197 binle Antalya, 195 binle Bursa sıralamada yerlerini aldı. 2016'da faal mükellef sayısının yüzde 83'ünü oluşturan 4 milyon 431 bin 388'i gerçek kişilerden oluştu. Faal mükellefler içerisindeki 594 bin limited şirket, toplam faal mükellef sayısının yüzde 11.1'ini oluşturdu. Kalan yüzde 6'lık bölümün büyük kısmında ise "adi ortaklık", "anonim şirket", "kooperatif" gibi kuruluşlar yer aldı. AA