Bitcoin, ahbap-çavuş kapitalizmine bir tepki

Seminerde ‘para’ kavramının tarihsel gelişimini ve dijital paraların ortaya çıkışını aktaran Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem İnanç, Blockchain teknolojisinin iki kişi arasındaki para transferlerinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesine olanak sağladığına dikkat çekerek, “Blockchain sistemi, küresel veya lokal ekonomik çalkantılardan etkilenmiyor. Bu transferlere devletler herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Bu sebeple örneğin vergi alamıyor, transferi engelleyemiyor. Bu da devletlerin bu teknolojiyi ‘öcü’ gibi görmesine yol açıyor” dedi.

Blockchain teknolojisinin kullanıldığı alanların hızla arttığına dikkat çeken İnanç, “Yakın gelecekte tapu, sigorta, noter, evlilik ve boşanma işlemleri hatta seçim işlemleri bile bu teknolojisi üzerinden yapılabilir hale geleceği öngörülüyor. Bu sebeple dünyanın önde gelen üniversiteleri Blockchain teknolojisi ile ilgili bölümler açıyor. Yani istesek de istemesek de bu teknolojiyi kabul etmek zorundayız” diye konuştu.

Blockcahin teknolojisinin bütün ekonomik sistemleri yeniden yapılandıracak bir ‘oyun değiştirici’ olduğunu vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu ise kripto paralar ve bunların işlem görmesine olanak sağlayan Blockchain teknolojisinin ahbap-çavuş kapitalizmine bir tepki olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Kapitalizmi kapitalizm yapan unsurun kayıt sistemi olduğuna dikkat çeken Karaömerlioğlu, “Blockchain kayıt tutmada devrimci bir yenilik getirdi. Çünkü kayıt tutma, çok pahalı bir iş. Bu teknolojideki kayıt sistemi ise en açık ve en şeffaf sistem. Dünya tarihinde ilk defa bir para biriminin arkasında bir otorite yok ve yine dünya tarihinde ilk defa uluslar üstü bir para birimi var.

Dolayısıyla eski bir çağın sonuna geldik ve yeni bir dünya geliyor” dedi. DijitalPara Teknoloji AŞ Kurucu Başkanı Ali Sermet Taşdöğen ise karşıtlarının Bitcoin’i ‘balon’ olarak nitelediğini ancak gerçekte Bitcoin’in küresel rezerv para biri olan doların balonunu patlatan bir iğne olduğunu söyledi.

Ortaya çıkışından bu yana geçen 9 yılda Bitcoin ve Blockchain sistemi bir saniye bile hata vermeden çalıştığını kaydeden Taşdöğen, “Merkezi sistemler ele geçirildiğinde bütün sistemi çökertebilirsiniz. Ancak Blockchain sisteminde bu mümkün değil. Üstelik bu sisteme girilen bilgiler silinemiyor ve değiştirilemiyor. Saldırılması çok zor, savunulması en kolay sistemdir” diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ