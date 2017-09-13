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'Bitcoin bir dolandırıcılık'

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, kripto para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyledi

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:19
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'Bitcoin bir dolandırıcılık'

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, kripto para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyledi. New York'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Dimon, "Bitcoin çalışmaz. İnsanların bir parayı yoktan var edebildikleri bir yerde iş yapamazsınız. Bu parayı satın alan insanların gerçekten akıllı oldukları düşünülemez" diye konuştu. Dimon, JP Morgan'ın herhangi bir işlemcisinin bitcoin veya bir kripto parada işlem yapması halinde bir dakika içinde kovacağını da belirtti. Coindesk.com'a göre Bitcoin yüzde 4.03 düşüşle 3981.15 dolardan işlem görüyor. Bu arada Bitcoin'in arkasında Yahudi Rotschild Ailesi'nin olduğu dile getiriliyor. Rotschild Ailesi'nin büyük bir vurgun yaptıktan sonra Bitcoin'in devredışı kalacağı seslendiriliyor. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
JP Morgan Chase CEOsu Jamie Dimon
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