Bitcoin'de 100 dolar senaryosu

Piyasadaki gerilemede, Güney Kore'de kamu görevlilerinin 'kripto para birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberleri' etkili oldu.

Toplam 1.541 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.27 düşerek 10.631 dolardan işlem gördü. Bitcoin 179.73 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.8'ini oluşturuyor.

Genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi düne göre yüzde 3.5 düşüşle 430 milyar dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.28 milyar dolar olarak hesaplandı.

Öte yandan Harvard Üniversitesi'nden Profesör Kenneth Rogoff, dijital para Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yıl sonra 100 dolar seviyesine düşmesi olasılığını, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ