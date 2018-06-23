Bitcoin dip yaptı

2017'nin sonunda 20.000 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu yıl tüm büyük kripto paralar gibi düşerek 5.929 dolara kadar geriledi ve böylece yılın en düşük seviyesini gördü. Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 7.33 düşüşle 6.046 dolardan işlem görüyor. Düşüş önde gelen diğer kripto paralarda da yaşanıyor.

Ethereum yüzde 8.58 düşüşle 459.59 dolardan, Ripple ise yüzde 7.96 düşüşle 0.47 dolardan işlem görüyor. Dünya genelinde 11.214 borsada işlem gören toplam 1.586 kripto paranın piyasa değeri ise 253 milyar dolara gerilemiş durumda.

EKONOMİ SERVİSİ