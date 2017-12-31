Bitcoin'e yasal düzenleme gelmiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2017'de ihracatta rekor kırmayı beklediklerini bildirdi. Bakan Zeybekci, belirlenen asgari ücretin geçen seneye göre yüzde 14.7 oranında net artışı içerdiğini ifade etti. Zeybekci, Türkiye'nin döviz tevdiatlarında 220 milyar doların üzerinde varlığı olduğunu ve spekülatif amaçlarla ülkede kur üzerinden birilerinin rant elde etmesine meydan verebilecek bir ortam bulunmadığını vurguladı.

Tunus'tan zeytinyağı ithalatına ilişkin eleştiriler bulunduğunu söyleyen Zeybekci, ölçülü eleştirilere saygı gösterdiklerini ancak hiç kimsenin ülkenin Ekonomi Bakanından daha fazla Türk ekonomisini, zeytin üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia edemeyeceğini savundu.

Bitcoin bir yazılım

Dijital para 'Bitcoin' hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Dünyada kripto paralar, para niyetiyle kullanılan değerler, baktığımız zaman tekraren söylüyorum, bir zamanlar Türkiye'de saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak en son birileri mutlu oluyordu ama çok üzülen insan oluyordu.

Bitcoin, zaman zaman ortaya çıkan bizim şahit olduğumuz saadet zincirlerinin benzeridir. Bunun global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir" ifadelerini kullandı. Zeybekci, vatandaşların bu konuda mağdur olabileceğine işaret ederek, şu uyarıları dile getirdi: "Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak. Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz."

HABER MERKEZİ