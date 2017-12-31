Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472

Bitcoin'e yasal düzenleme gelmiyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bitcoin'in sadece yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık olduğuna işaret ederek, "Üzerindeki her türlü değer sanaldır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak" dedi

31 Aralık 2017 Pazar 16:08
13 Okunma
Bitcoin'e yasal düzenleme gelmiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2017'de ihracatta rekor kırmayı beklediklerini bildirdi. Bakan Zeybekci, belirlenen asgari ücretin geçen seneye göre yüzde 14.7 oranında net artışı içerdiğini ifade etti. Zeybekci, Türkiye'nin döviz tevdiatlarında 220 milyar doların üzerinde varlığı olduğunu ve spekülatif amaçlarla ülkede kur üzerinden birilerinin rant elde etmesine meydan verebilecek bir ortam bulunmadığını vurguladı. 
Tunus'tan zeytinyağı ithalatına ilişkin eleştiriler bulunduğunu söyleyen Zeybekci, ölçülü eleştirilere saygı gösterdiklerini ancak hiç kimsenin ülkenin Ekonomi Bakanından daha fazla Türk ekonomisini, zeytin üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia edemeyeceğini savundu.

Bitcoin bir yazılım

Dijital para 'Bitcoin' hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Dünyada kripto paralar, para niyetiyle kullanılan değerler, baktığımız zaman tekraren söylüyorum, bir zamanlar Türkiye'de saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak en son birileri mutlu oluyordu ama çok üzülen insan oluyordu.

Bitcoin, zaman zaman ortaya çıkan bizim şahit olduğumuz saadet zincirlerinin benzeridir. Bunun global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir" ifadelerini kullandı. Zeybekci, vatandaşların bu konuda mağdur olabileceğine işaret ederek, şu uyarıları dile getirdi: "Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak. Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz."
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanı ZeybekciBitcoinYazılımSanal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turist sayısı 2012 rakamını ancak yakalayacak
Turist sayısı 2012 rakamını ancak yakalayacak
Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı arttı
Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı arttı
Trafik sigortasına yüzde 5 zam
Trafik sigortasına yüzde 5 zam
Otomotive ve teknolojiye vergi kıyağı
Otomotive ve teknolojiye vergi kıyağı
Otomobile okkalı zam geliyor
Otomobile okkalı zam geliyor
Güneydoğu’da kaçak elektrik oranları gizleniyor
Güneydoğu’da kaçak elektrik oranları gizleniyor
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
İkinci elde hedef 7 milyon 
İkinci elde hedef 7 milyon 
Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak'ta başlıyor
Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak'ta başlıyor

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim