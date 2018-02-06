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Bitcoin fena göçtü

Piyasa değeri bakamından dünyanın en değerli kripto parası olan Bitcoin'de günlerdir devam eden sert düşüş, fiyatın 6 bin doların da altına inmesine neden oldu.

06 Şubat 2018 Salı 14:55
Bitcoin fena göçtü

Bitcoin dün küresel piyasalarda 5947 dolar ile 7103 dolar arasında işlem gördü.

17 Aralık'ta 19 bin 343 dolara kadar yükselen Bitcoin, özellikle Asya ülkelerinde kripto paralara karşı yürütülen yasal düzenleme çalışmaları haberleriyle geriliyor. ABD'de başlayan ve ardından tüm küresel hisse piyasalarına yayılan sert düşüşler de Bitcoin'deki satış dalgasını etkileyen faktörler arasına eklendi.

Küresel piyasalarda riskten kaçan yatırımcıların, gelişmiş ülke tahvillerine yöneldiği ifade ediliyor. Bitcoin'in yanı sıra Etherum ve Ripple gibi işlem hacmi bakımından büyük diğer kripto para birimlerinde de bugün yüzde 25'in üzerinde düşüşler yaşanıyor.

Bitcoin'in değeri geçen yıl Nisan ayında 1089 dolar, Temmuz ayında 2460 dolar, 17 Ekim'de ise 4394 dolardı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
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