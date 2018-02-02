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Bitcoin göçtükçe göçüyor

Sanal para birimi Bitcoin, 8 bin dolara gerileyerek Kasım sonundan bu yana elde ettiği kazançları kaybetti. Bitcoin'in değeri dün 13.10'da 8 bin 263 dolara kadar geriledi.

02 Şubat 2018 Cuma 13:35
Bitcoin göçtükçe göçüyor

Böylece son dört gündeki kayıpları yüzde 25'i aşan Bitcoin, Kasım ayından bu yana elde ettiği tüm kazançları da yitirmiş oldu.

Ayrıca, Ocak ayındaki kayıpları yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değerinde geçen ay yaklaşık 45 milyar dolar düşüş görüldü.

Bitcoin'in piyasa değeri de 139 milyar dolara geriledi. Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, sanal para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin'in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti.

Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı. Pazar günü de Japonya'daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck'ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı uyarıda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak 'balon' olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğünü belirtmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
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