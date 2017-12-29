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Bitcoin, teknolojik para!

Piyasalara damgasını vuran Bitcoin ve kripto paraların hayatımıza girişi, hukuki alt yapısındaki boşlukları, piyasanın risk ve getirileri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tartışıldı. Bilgi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği söyleşide İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, Bitcoin'i ödeme sistemi üzerine kurulmuş bir teknoloji olarak tanımladı

29 Aralık 2017 Cuma 17:26
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Bitcoin, teknolojik para!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS), Vizyoner Finansçılar Sertifika Programı çerçevesinde Kripto Paralar ve Bitcoin’i tartıştı. santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda düzenlenen söyleşide İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan konuk uzman olarak yer aldı.

Söyleşide Bitcoin'in temelde para olarak çıkmadığını belirten Manukyan, Bitcoin'i ödeme sistemi üzerine kurulmuş bir teknoloji olarak tanımladı. Piyasada hızla yerini sağlamlaştıran bu ileri teknolojik atılımın internet, kişisel anahtar şifrelemesi ve block protokolünün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirten Manukyan, Bitcoin'in finansal piyasalarda gördüğü büyük ilginin sebebini gizli ve ulaşılmaz olarak algılanmasına bağladı. Manukyan “Bitcoin için mevcut sistemlere tepkisel bir duruş diyebiliriz” dedi.

Devlet uygun görmezse, bankalar bu işe giremez

Bitcoin'in simetrik ve asimetrik şifreleme ile oluştuğunu ifade eden Manukyan, “Bu şifreleme sistemi, devletin şifrelenmiş dosyalara girmesini engeller.

Bu haliyle Bitcoin’in Roma döneminde Sezar’ın harfleri şifrelemesine benzetebiliriz” diye konuştu. Şant Manukyan, “Nakit ile yapılabilecek işlemlerin aksine internet üzerinden yapılmak istenen her türlü işlem (finansal işlemler, mal ve hizmet satın alma vs) bir aracı yani güvenilir bir üçüncü tarafın (Banka, Takasbank, PayPal ve Troy gibi şirketler) varlığını gerektirir.

Bitcoin uzun zamandır var olan 3 teknolojinin; internet, kişisel anahtar şifrelemesi (private key cryptography) ve blokzinciri (blockchain) protokolünün bir araya getirilmesi ile sorunu çözmüş ve internet üzerinden uçtan uca (Peer to Peer) aracısız işlem yapmayı mümkün kılmıştır.” diye belirtti. Manukyan, elektronik paraların devlet kontrolünde olmaması ile ilgili olarak da devlet uygun görmediği sürece elektronik paraların bankalara devredilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
PiyasaBitcoinKriptoHukukiİstanbul Bilgi ÜniversitesiTeknoloji
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