Blockchain Türkiye'de ilk kez tartışılacak

Birleşik Krallık'ın ülke partneri olduğu Endoks, Klorsis, Köhler ve Luna’nın ana sponsorluğunda düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) 10 binin üzerinde sektör temsilcini bir araya getirecek.

Son dönemde gündemden düşmeyen Blockchain teknolojisi de kongre ve fuarın en önemli konu başlıkları arasında yer alacak. 'Blockchain'in Enerji Sektörüne Muhtemel Etkileri' başlıklı oturum Türkiye'de ilk kez yapılacak.

Dünyanın dört bir yanından firma ve temsilcilerin yer alacağı ICSG 2018'de Keynote Messages, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon Ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023), Akıllı Şehirlerde Enerji Paneli, Blockchain Enerji Sektörüne Muhtemel Etkileri, Enerjide Kadın Liderler, Dağıtım ve Üretim, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Akıllı Şehirler, Teknoloji Uygulamaları, Gaz ve Haberleşme oturumları yapılacak.

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.

Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL