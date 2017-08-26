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Bodrum'a turist akını

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a yerli turist akın etti

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Bodrum'a turist akını
Bodrum’daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum’a gelmeye başladı.

Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla’nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerine akın akın gelmeye başladı. Özellikle Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otagarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.

En çok yoğunluk yaklaşık 1.5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü. EKONOMİ SERVİSİ
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