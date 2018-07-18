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Bodrum'da pansiyonlar bile dolu

Türk turizmi bu yıl 'güzel yıl'larından birini yaşıyor. Hilton ile işbirliğine giderek, 2021 yılında The BO Vue Hotel Bodrum'u açmaya hazırlanan BESA Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Bodrum'da otellerde ve pansiyonlarda boş yer olmadığını belirterek, "Bu yıl turizm iyi gidiyor" dedi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
Bodrum'da pansiyonlar bile dolu

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci'nin sahibi olduğu BESA Group, Hilton'ın üst segment markası Curio Collection ile işbirliğine giderek, Türkiye'nin en pahalı destinasyonu Bodrum'da The BO Vue Hotel Bodrum'u inşa etmeye başlıyor. Otelin 25 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacağına işaret eden Bezci, "85 odalı otelin maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar... Bodrum Kçükbük'te 1200 metre sahil şeridi olan 150 bin metrekare arsamız var. Otelin yanı sıra 330 villa ve rezidans da yapacağız. Projenin toplam maliyeti 300-350 milyon doları bulacak" dedi. 

Türkiye'nin St. Tropez'i

Hilton ile BESA Group arasında İstanbul’da düzenlenen imza töreninde konuşan

Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser da, Curio Collection'ın yatırımcıların lüks oteller için özgün konseptler geliştirmesine ve Hilton sistemine entegre etmesine imkan verdiğine işaret ederek, "Türkiye’nin St. Tropez’i diye anılan Bodrum, seçkin otellere ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. Misafirlerin sürekli gelişen bu gözde destinasyonda en iyi deneyimi yaşamasını amaçlıyoruz" dedi.

Hilton 1955'ten bu yana Türkiye'de

Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer de Hilton'ın Türkiye'de ilk otelini 1955'te Harbiye'de açtığına işaret ederek, "Harbiye'deki otelimiz ABD'deki bir kaç Hilton otelinden sonra kesintisiz hizmet veren en eski otelimiz. Bodrum'daki BO Vue Hotel Bodrum üst segment bir otel olacak. Bu otel Türkiye'deki ilk Curio Resort olma özelliğini de taşıyor" dedi. Bu arada Sözügeçer, Türkiye'deki ilk Curio otelin İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki Rumeli Han'da açılacağına işaret ederek, "Tarihi bir bina olduğu için bazı yasal pürüzler çıktı. Sözleşmemiz devam ediyor. Otelin 2019'da açılması mümkün" dedi.

EKONOMİ SERVİSİ

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