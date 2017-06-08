Bodrum’da yabancı turist oranı yükseldi

Geçen yıl Bodrum otellerini yüzde 99 oranında yerli turist doldururken, bu yıl bu oran yüzde 70 yerli, yüzde 30 yabancı olmaya başladı. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası yabancı turist sayısındaki anlamlı düşüş Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Rus devlet başkanı Putin ile yaptığı toplantı sonrası tersine dönmeye başladı. Bu yıl Bodrum otellerinde Rus turist rezervasyonları patladı. Geçen yıl yüzde 1'lik orana ulaşan yabancı turist oranı bu yıl yüzde 23 çıktı. Bodrum Akyarlar’da ki 2 otel ile faaliyet gösteren Karaderili Şirketler Group Mio Bianco Resort ve Mio Mare otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, "2017 sezonunda geçen yıldan biraz farklı olarak rezervasyonlarımıza ilave Rus pazarını görüyoruz. Misafir dağılımlarımız yüzde 20 Rus, yüzde 5 Avrupa, yüzde 75 yerli olarak şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl da bu oran yüzde 99 yerli, yüzde 1 ise Avrupa şeklinde olmuştu" diye konuştu. HABER MERKEZİ