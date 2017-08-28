Boğaziçi Üniversitesi'nden çığır açan buluş

Boğaziçi Üniversitesi sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolundaki vizyonu ve uygulamalarıyla Kilyos’ta bulunan Sarıtepe Kampüsü’nü bir araştırma merkezine dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi’nin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda (BURET) enerji teknolojileri üzerine öncü araştırmalar yürütülüyor.





Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Anlaş ve Kilyos Sarıtepe Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Bedir, BURET’de süren “Güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak güç üreten ısıl çevirim teknolojileri’’ Projesi’ni tamamladı. Çalışma çerçevesinde, teknolojisi sanayi işbirliği ile, düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarının kullanıldığı Organik Rankine Çevrimi enerji teknolojileri geliştirildi. BURET Laboratuvarı’nda Anlaş ve Bedir yürütücülüğünde İSTKA destekli "Güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak güç üreten ısıl çevirim teknolojileri" projesi tamamlandı.



Bu doğrultuda, düşük sıcaklıklardaki ısı kaynaklarını kullanabilen Organik Rankine Çevrimi teknolojisi üzerine çalışmalar yapılıyor. Su ve yüksek basınçlı buhar yerine organik akışkan kullanıldığı için Organik Rankine Çevrimi olarak adlandırılan bu sistemde sudan daha düşük sıcaklıkta kaynayan, organik akışkanlar kullanılıyor. Elektrik üretimi için geleneksel olarak çok düşük kabul edilen ısı kaynaklarının başında jeotermal kaynaklar, atık ısı ve güneş geliyor.



Güneş, jeotermal, atık ısı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile güç üreten ısıl çevirim teknolojisi hem otomotiv hem de enerji sektörünün organik rankine çevriminin sanayide kullanılması için uygulamaya yönelik araştırmalar ve tasarruflu enerji için çok önemli bir proje olacak. MEHMET KELEŞ/İSTANBUL