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Bomonti'ye bir kule daha

İstanbul'da Maslak, Esentepe ve Levent ile birlikte yüksek binaların yoğunlaştığı Şişli'nin Bomonti semtine bir kule de Tahincioğlu Holding'ten geliyor.

05 Ekim 2017 Perşembe 17:05
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Bomonti'ye bir kule daha

Nidapark Bomonti isimli projesinde daire fiyatları 714 bin TL’den başlıyor. 491 konut, 60 ofis ve 18 cadde mağazasının yer aldığı projenin 3 yıl sonra teslim edilmesi planlanıyor. Bunlardan 151'i satılmış durumda.

Nidapark Bomonti projesi; Nidapark Bomonti Teras, Nidakule Bomonti Ofis, Nidapark Bomonti Kule, Nidapark Bomonti Meydan, Nidapark Bomonti Suit olmak üzere 5 bölümden oluşuyor ve Nidapark Bomonti Kule’de 1+1’den 4.5+1’e kadar daire tipleri bulunuyor.

Tahincioğlu Gayrimenkul’ün İstinye, Kağıthane, Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy, Beykoz ve Yenisahra’da planlama aşamasında projeleri bulunuyor. Bu arada sektörü değerlendiren Tahincioğlu Holding Yönetim Başkanı Özcan Tahincioğlu, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe sorunlar yaşandığına ancak yapılan kampanyalarla bu sorunların aşıldığına işaret ederek, "Doğru yerde doğru proje geliştirirseniz, konjonktürel gelişmelerde o denli az etkiliyorsunuz" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
BomontiKuleTerasNidapark Bomonti
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