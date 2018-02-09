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Bor ihracatı artıyor

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl yaklaşık 2 milyon 198 bin 500 tonluk satış yaptıklarını belirtti.

09 Şubat 2018 Cuma 16:49
Bor ihracatı artıyor

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer,  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Dünyadaki bor satışında bu yıl yaklaşık yüzde 57.1 payımız var. Bu pay 2016 yılında yüzde 48'di. Bunu 2018 yılında yüzde 59'a çıkarmak istiyoruz" dedi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl yaklaşık 2 milyon 198 bin 500 tonluk satış yaptıklarını belirten Keleşer, "Biz borik asit piyasasında liderliğe oynuyoruz. Bizim borik asidimiz piyasanın en kalitelisi. Dünya piyasalarında tercih edilen bir borik asit. Bundan dolayı, Sülfirik Asit Fabrikası'ndaki üretimin durdurulması gibi bir durum söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
BorMadenKaynakTürkiyeIhracat
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