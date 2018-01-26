Bora değer katacak yeni patentler

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) görevli akademisyen ve araştırma görevlileri, 3 yıl önce başladıkları çalışmalar kapsamında geliştirdikleri bor madeninden ede edilen 50'inin üzerinde pas önleyici bileşiklerden 4'ünün patentini aldı.

KOSGEB desteğiyle Teknopark bünyesinde kurdukları şirketle bor madeninin ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan bilim adamları, sanayi kullanımına hazır hale getirdikleri ürünü piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomiye katkı sağlayacak

Çalışma ekibinin başında bulunan DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ülkenin en önemli madeni olan bor ile çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uğraş, dünyadaki bor madeninin yüzde 72'sinin Türkiye'de çıkarıldığına dikkati çekerek, "Fakat bu madeni katma değere çeviremiyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaların yeni yeni ışıklarını görmeye başladık.

Bu madenle korozyona yönelik çalışmalar yaptık. Proje kapsamında 50'nin üzerinde bileşik sentezledik. Bunlardan 6'sı korozyona yönelik yüksek etki gösterdiği için 6 adet patent başvurusu yaptık.

Bunlardan 4'ü tamamlandı, 2'sinin ise dosya işlemleri devam ediyor" şeklinde konuştu. DÜBİT Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hüsnü Gergenli ise borun yaklaşık 4 bin yıldır bilinen bir element olduğunu ve cam, kozmetik, zırhlı araç yapımı gibi birçok sektörde kullanıldığını vurguladı.

AA