Borç 500 milyara dayandı

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi de yüzde 0.67 artarak 114 milyar 713 milyon 262 bin liraya çıktı. Böylece vatandaşların bankalara toplam borcu 499.3 milyar lirayı aştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 295 milyon 381 bin lirası konut, 6 milyar 156 milyon 905 bin lirası taşıt ve 199 milyar 159 milyon 888 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 23 Şubat ile biten haftada 6 milyar 516 milyon 173 bin lira artarak 2 trilyon 72 milyar 257 milyon 122 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da 5 milyar 189 milyon 181 bin lira azalarak 1 trilyon 762 milyar 236 milyon 292 bin liraya geriledi.

EKONOMİ SERVİSİ