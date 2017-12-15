Borca bulaşmayan kalmadı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, bu yılın Ekim ayı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak yaklaşık 2.2 trilyon liraya yaklaştı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017'nin Ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 2 trilyon 173 milyar lira oldu. Nakit kredilerin 2 trilyon 66 milyar liralık bölümü bankalar, 46 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 31 milyar lirası finansman şirketleri ve 29 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Böylece toplam kredilerin yüzde 92.9'u bankalar tarafından verildi. Tasfiye olunacak alacaklar Ekim itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 73 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı bir önceki yıla göre 0.4 puan düşerek yüzde 3.3 seviyesine geriledi.

Ticari krediler 1.7 trilyon liraya dayandı

Aylık bültene göre tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı, 2017'nin Ekimde ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 1 trilyon 654 milyar liraya çıktı. İmalat sanayisi yüzde 25.7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör oldu. Bu sektörü yüzde 18.5 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 12.6 ile inşaat sektörü takip etti. İnşaat sektörü, bir yıl içerisinde yüzde 36 ile en hızlı büyüyen sektör olmayı sürdürdü. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 27 arttı. Ekim itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranı en yüksek sektör; yüzde 4.6 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3.8 ile inşaat ve turizm sektörleri izledi.



Vatandaşlar da 519 milyar lira borçlu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Ekim sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 519 milyar liraya ulaştı.

Bireysel kredilerin yüzde 37.8'ini konut kredileri, yüzde 17.2'sini kredi kartları, yüzde 6.3'ünü taşıt kredileri ve yüzde 38.7'sini diğer bireysel krediler oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı bir önceki yıla göre 1.1 puan düşerek yüzde 3.8 seviyesine geriledi.

29.5 milyon kişi bankalara borçlu

Bültene göre Ekim sonu itibarıyla bireysel kredi müşterilerinin sayısı 29.5 milyon oldu. Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.7 milyon artarak 29.5 milyon kişiye ulaşırken, ortalama kredi bakiyesi ise 17.6 bin lira düzeyinde gerçekleşti. İlk defa ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı Ekim sonunda 162 bin, kredi kartı kullanan kişi sayısı da 149 bin kişi oldu. Ekim sonu itibarıyla İstanbul'da 179 milyar lira, Ankara'da 50 milyar lira ve İzmir'de 34 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 47.3 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise Ankara, Van ve Mersin olarak sıralandı.