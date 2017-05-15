Borsayı bankalar yükseltiyor

Bu bankaların toplam aktif büyüklüğü de Mart sonu itibarıyla 1 trilyon 900 milyar liraya yaklaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.1'lik artışa işaret etti. Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları içinde ilk çeyrekte en fazla net kârı 1 milyar 643 milyon TL ile İş Bankası elde etti. Net kârda İş Bankası'nı, 1 milyar 526 milyon lira ile Garanti Bankası, 1 milyar 405 milyon lira ile de Akbank izledi. Net kârını 2016'nın ilk çeyreğine göre en çok artıran banka yüzde 160.4 ile QNB Finansbank oldu. Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat Bankası'nın ilk çeyrek kârı ise 2 milyar 170 milyon liraya çıktı. AA