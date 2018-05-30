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Bosch Türkiye’den 15.5 milyar liralık ciro

Bosch Türkiye’nin cirosu, 2017’de yüzde 32 artarak 15.5 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, geçen yıl Türkiye’de 700 milyon TL tutarında yatırım yaptı

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:27
Bosch Türkiye’den 15.5 milyar liralık ciro

Dünyanın önde gelen global teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Türkiye’deki 2017 mali yılını 15.5 milyar TL ciroyla kapattı. Bu rakam, Bosch’un Türkiye’deki cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında artırdığı anlamına geliyor. TL cinsinden satışların artmasında döviz kurlarındaki yükseliş de etkili oldu. Bosch Türkiye, geçen yıl 9 milyar TL tutarındaki ihracatıyla genel ihracat hacmine yüzde 1.5 oranındaki katkısını sürdürdü. Bosch’un Türkiye’deki istihdamı da önceki yıla oranla yüzde 9 artışla 18 bin 240 kişiye ulaştı.

Ar-Ge yatırımları büyümenin itici gücü

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, İstanbul’da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki 4 Ar-Ge merkezlerinde yürütülen çalışmaların Bosch Türkiye’nin büyümesinde itici gücü oluşturduğuna işaret ederek, “2017’de Türkiye’de yapılan toplam Ar-Ge yatırımımız yaklaşık 200 milyon TL’ye ulaştı. Bosch’un Türkiye’de 700 Ar-Ge çalışanı bulunuyor. Şirket, Asya ve Avrupa’daki önde gelen otomotiv üreticileri için, güç aktarma çözümleri alanındaki geliştirme projelerini Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl benzin enjektörleri konusunda 150’den fazla uluslararası proje yürütüldü” dedi. Young, “Geleceğin fabrikalarındaki başarının üç temel taşı insanlar, makineler ve veriler… Bursa ve Manisa’daki fabrikalarımız da dahil olmak üzere Sanayi 4.0 alanında global çapta büyük gelişmeler kaydediyoruz” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

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