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Brezilya'ya mal satmanın kestirme yolu!

Sao Paulo eski Ticaret Ataşesi Ramazan Kısa, Türkiye’nin Brezilya’ya otomotiv parçaları, yapı malzemeleri, tekstil, un ve şekerleme satabileceğini belirterek, “Brezilya’da işler neden hızlı yapılmıyor diye sakın sinirlenmeyiz. Çünkü rahat insanlar. Onlarla yakın ilişkiler kurun, birlikte futbol izleyin” diye konuştu 

21 Şubat 2018 Çarşamba 16:24
Brezilya'ya mal satmanın kestirme yolu!


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracatçı firmalara hedef pazarları daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlemeye başladığı 'İhracat Pusulası' etkinlik zinciri 2018 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda yılın ikinci toplantısında tüm yönleri ile Brezilya pazarı ele alındı. İstanbul'da gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü TİM Ar-Ge Direktörü Nevsal Zülküf Alhas’ın yaptığı 'Rota: Brezilya' panelinin açılışında konuşan Brezilya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, yeni devlet başkanı Michel Temer ile birlikte ülkenin hızla serbest piyasa ekonomisine geçtiğini söyledi.

'Türkiye stratejik ortağımız'

2015 ve 2016 yılında ekonomide yaşanan yüzde 3.5’lik küçülmenin ardından 2017’de yüzde 2.5 büyüme gerçekleştirdiklerini belirten França, enflasyonun da yüzde 12’lerden yüzde 2.5’e gerilediğini kaydetti. Sanayi ve tarım sektörlerinde Brezilya’nın önemli bir merkez olduğunun altını çizen França, iş yapma ortamının geliştirilmesi ile önemli fırsatlar sunduklarını bildirdi. Türkiye ile Brezilya ticaretin artırılması için serbest ticaret anlaşmasına imza atılması gerektiğini kaydeden França şöyle devam etti: “Brezilya için Türkiye stratejik bir ortak. İki ülke için ciddi fırsatlar var. Bazı sektörlerde Brezilya ve Türkiye’nin yanı sıra 3’üncü ülkelerde ortaklıklar kurabiliriz. Özellikle mühendislik ve inşaat konusunda bizim güçlü olduğumuz Latin Amerika, Afrika ve ABD’nin yanı sıra Türkiye’nin güçlü olduğu Ortadoğu, Kafkasya ve Afrika’da ortaklıklar yapılabilir.”

‘Sinirlenmeyin, birlikte futbol izleyin’

Sao Paulo eski Ticaret Ataşesi, Ekonomi Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Kısa da panele katılan şirket yöneticilerine Brezilya’da iş yapma konusunda teknik bilgiler verdi. Türkiye’den Brezilya’ya otomotiv parçaları, yapı malzemeleri tekstil, makine, kozmetik, kuru meyveler, un ve şekerleme ürünlerinin ihraç edilebileceğini kaydeden Kısa, ülkede gümrük vergilerinin yüksekliğine dikkat çekti. Kısa, “Brezilya’da fuara katılan firmalar ‘hemen sipariş alırız’ diye beklemesin. Pazar için önceden iyi bir araştırma yapılmalı. İlgili firmalarla bir araya gelin. Brezilyalılar bize çok benziyor. Ancak ‘işiniz neden hızlı yapılmıyor’ diye sinirlenmeyin. Çünkü Brezilyalılar rahat insan, kavga bilmezler. Brezilyalılarla iş yapmak istiyorsanız, yakın ilişki kurun, birlikte futbol izleyin” dedi. EKONOMİ SERVİSİ


 

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BrezilyaTürkiyeTicaretTekstilUnŞekerlemeTimTürkiye Ihracatçılar MeclisiIhracat Pusulası
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