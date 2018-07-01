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Broç yapılandırmasına 2 milyon kişi başvurdu

Vergi borçlarının yapılandırılması kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişi başvuruda bulundu.  Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak

01 Temmuz 2018 Pazar 16:45
Broç yapılandırmasına 2 milyon kişi başvurdu

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ediyor. Bugüne kadar 2 milyon civarında kişi borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvuruda bulundu. Başvuruların 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında vatandaşlar, borçlarını Eylül ayında vergi dairelerine ödemeye başlayacak. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor.

Bu kapsamda vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden de başvuru yapılabiliyor. Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak.

Bu sefer Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.
AA

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