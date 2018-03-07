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Bu faizlerle yatırım yapılmaz

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türk hazırgiyim sektöründen önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da bayrak gösterecek 8-10 marka çıkaracağına işaret ederek, "Tek eksiğimiz sermaye... Bu banka faizleriyle de büyümek mümkün değil" dedi

07 Mart 2018 Çarşamba 16:35
Bu faizlerle yatırım yapılmaz


RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türk hazırgiyim sektörünün duayen ismi Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Avrupa'da önümüzdeki 10 yılda Türk tekstil sektörünün söz sahibi olacağına işaret ederek, "Avrupa'da bayrak gösterecek 8-10 markamız olacak. Hızlı karar alıyoruz, işi hızlı kavrıyoruz, modayı iyi takip ediyoruz, mağazacılığı biliyoruz. Tek eksiğimiz sermaye... Bu banka faizleriyle de büyümek mümkün değil. Bu sektördeki Alman ve İngiliz şirketleri bitti, İtalyan ve Fransız şirketleri sıkıntıda, bir tek İspanyol şirketleri bayrak sallıyor, onlar da kadın giyimde. Lüks markalar hayatlarını sürdürüyor ama gelecekleri meçhul..." dedi.

 
Kiğılı Giyim CEO'su Hilal Suerdem ile birlikte İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Abdullah Kiğılı, Avrupalı şirketlerin Türk hazırgiyim sektöründen çekinmeye başladığına işaret ederek, "Avrupa'da hiçbir büyüme yok. Nüfus yaşlanıyor. Yaşlı nüfusa bu sektörde bir şey satmak kolay değil" şeklinde konuştu. Türk markalarının Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da hızla yayıldığına işaret eden Kiğılı, Batı'da ilk gidilecek ülkelerin İtalya, Almanya, Fransa, ABD ve Almanya olmaması gerektiğini söyledi. Kiğılı şunları söyledi: "Avrupa markaları bu ülkelerde hala güçlü. Fransa'ya, İngiltere'ye ve Yunanistan'a giden Türk markaları bu ülkelerden çıkmak zorunda kaldı. Bu ülkelerde hala çok sayıda marka var. İlk gidilecek pazar Balkanlar... Ardından Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti vesaire gelir." 

İran'da kayıtdışı yaygın

Sistemin kayıtlı ve sağlıklı olması halinde İran'ın gelecek vadettiğini dile getiren Kiğılı, "Doğuda büyüme şansımız şimdilik fazla yok zira sistem kayıtdışı... İran yüzde 60 gümrük vergisi alıyor. Afrika ve Türk Cumhuriyetleri gelecekte önemli pazarlar olacak" diye konuştu. Türkiye'de mağaza açmadıkları 14 il kaldığına işaret eden Kiğılı, "En kısa zamanda bu illerde de olacağız. Türkiye'de yatırımlarımız bitmek üzere" dedi. Bu noktada söz alan CEO'su Hilal Suerdem ise, "Önümüzdeki 5 yıl içinde 150 civarı mağaza açmayı planlıyoruz, bunun 100'e yakını yurtdışında olacak; hem kendimiz açacağız hem franchise vereceğiz" açıklamasını yaptı. Kiğılı, yabancı fonlardan çok sayıda satın alma teklifi geldiğine işaret ederek, "Fona da, paraya da ihtiyacım yok. Elimde büyütüp bu noktaya getirdiğim işi satmam" diye konuştu. 

AVM denizi bitti

Türkiye'de 400'e yakın AVM olduğunu hatırlatan Kiğılı, "AVM cirolarının yüzde 40'ı İstanbul'dan, yüzde 20'si Ankara'dan geliyor. Bizim 225 mağazamızın 52'si İstanbul'da, 25'i Ankara'da... Eskiden AVM patronları bize 'fiyat bu, ister gir, ister girme, sıradaki gelsin' derdi. Şimdi ise biz şartlarımızı dayatıyoruz. AVM işi bitti. Şimdi  yatırım yapan düşünsün, karşılığında bir şey alamaz zira sistem bozuldu" dedi. 

İthalat üretime darbe vurdu

Abdullah Kiğılı, 2001 krizinin ardından Türkiye'nin ithalata bağımlı hale geldiğine işaret ederek, "Bunun sebebi yüksek faiz, düşük kur... 2013 yılına kadar dolar 1.20-180 arasında gidip geldi. Bu sistem ithalatı artırdı, imalatı bitirdi" dedi. Abdullah Kiğılı, kendilerinin sadece Türkiye'de üretim yaptıklarını kaydetti. 

Çakma İtalyan markalarla yol alınmaz

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı; Osmanbey, Laleli ve Merter piyasalarının uydurma İtalyan markalarıyla yollarına devam ettiğini savunarak, "Bunlar çakma markalar... Rusya'da bunlar çöküyor. Osmanbey, Laleli ve Merter geriliyor zira kaliteli mal üretmiyorlar. Onların birkaç senesi kaldı" dedi. 

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