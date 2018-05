Bu maliyetlerle ucuz et hayal

YENİ MESAJ/ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ayı öncesi üretici ve market fiyatlarındaki farklar ve çiftçilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl ve geçen yılki Ramazan ayı öncesi market fiyatları karşılaştırıldığında 6 üründe fiyat düşüşü, 27 üründe ise fiyat artışı olduğunu ifade eden Bayraktar, markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 12.4 ile domateste, en fazla fiyat artışının da yüzde 65.4 ile kuru incirde görüldüğünü söyledi.

Bayraktar, Ramazan öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 559.3 ile en fazla lahanada görüldüğüne işaret ederek, bunu yüzde 287 ile elmanın, yüzde 285 ile kuru kayısının, yüzde 272 ile maydanozun ve yüzde 264 ile sivri biberin takip ettiğini bildirdi.

Ramazanda kuru baklagillerde de tüketimin arttığına dikkati çeken Bayraktar, üretici ve market fiyat farkının kırmızı mercimekte yüzde 250, kuru fasulyede yüzde 211, yeşil mercimekte yüzde 161, pirinçte ve nohutta yüzde 66 düzeyinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Ette fiyatlar döviz kuruna bağlı

Bayraktar, üretici-tüketici fiyatlarındaki makasın bir türlü kapanmadığının altını çizerek, söz konusu dönemler kıyaslandığında üreticide kuzu eti fiyatının yüzde 24, dana eti fiyatının ise yüzde 4.5 arttığını kaydetti.

Tüketicide ise kuzu eti fiyatının yüzde 25, dana eti fiyatının yüzde 2.7 yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, böylelikle dana eti fiyatlarındaki artışın enflasyonun çok altında, kuzu etindeki fiyat artışının ise çok üzerinde olduğunu söyledi.

Bayraktar, ette üreticiyi, besilik canlı hayvan ve yem fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:"Bu fiyatları da tetikleyen döviz kurundaki yükseliştir. Çünkü gerek yem ham maddeleri gerekse besilik hayvan ithalatı döviz üzerinden yapılmaktadır. Nisan ayı itibarıyla son bir yılda yemlerden buğday kepeğinde yüzde 28.9, ayçiçeği tohumu küspesinde (ATK 28) yüzde 33.9, melasta yüzde 17, buğday samanında ise yüzde 49.1 oranında artış oldu. Besilik hayvan fiyatlarında ise Et ve Süt Kurumu verilerine göre besilik canlı dana fiyatlarında yüzde 30.9 artış yaşandı, canlı kilogram fiyatı ortalama 19 lira 94 kuruşa çıktı. Besilik dana ve özellikle yem maliyetlerinde düşüş sağlanmadan et fiyatlarını indirmek mümkün değildir. Maliyetler düşürülmeden daha ucuza et talep etmek, üretimin sürdürülememesine, ahırların boşalmasına, zararına besicilik yapılamayacağına göre üreticinin üretimden çekilmesine neden olur. Üretim desteklenir, et ve süt piyasasında istikrar sağlanır, et ithalatı söylemleriyle üreticilerimiz tedirgin edilmezse kırmızı ette bir sorunumuz olmayacağı açıktır."