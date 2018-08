Bu site 55 yaş üstü için

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Selimpaşa’da yapımına başlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde çalışmalar hızla devam ederken, ilk örnek konak tamamlandı ve ziyarete açıldı. HerDem’de her biri iki katlı 45 konak yer alacak. Toplamda 614 haneye sahip olacak HerDem, 55 yaş ve üstü kesime hitap ediyor. HerDem İcra Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun, “Sağlık ve hizmet sektöründe yepyeni bir kategori başlatıyoruz. Büyüklerimizin emeklilik döneminde ve ilerleyen yaşlarında rahatı ve mutluluğu hepimiz için çok önemli.

Bu nedenle HerDem’de onlar için sosyal, aktif ve doğal bir yaşam oluşturmayı hedefledik. Burası günlük yapılan hava ölçümlerin göre İstanbul’un en temiz bölgelerinden biri” dedi. Herdem'de brüt 60, net 37.5 metrekare olan 1+1 bağımsız hanelerin fiyatları mobilya ve beyaz eşya dahil 337 bin TL’den başlıyor. Bu ücrete tapu, noter masrafları ve abonmanlık ücreti dahi değil.

Her hane 7/24 sağlık hizmetinden ve haftada bir genel ev temizliği paketinden aylık 550 TL ödeyerek faydalanabiliyor. Her dairede panik butonu yer alabiliyor. Hane sahipleri acil durumlarda sağlık personelini çağırabiliyor. Ayrıca her hanenin ayda 5 kez eve doktor çağırma hakkı var. Sitede 4 bin metrekare tarım alanı bulunuyor. Site içine araç sokulmayacak, site sakinleri ve misafirleri golf arabalarıyla istedikleri yere ulaşacak. Sitede binden fazla kişinin yaşaması bekleniyor.

EKONOMİ SERVİSİ