Bu yıl kurbanlıklar yüzde 25 zamlı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren market zincirlerinin kurbanlık fiyatlarına göre, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıkların fiyatları yüzde 25 artış gösterdi. 2016 yılında satış fiyatı 896 TL olan en az 16 kilogramlık kıvırcık koç kurbanın fiyatı, 2017’de yüzde 24 artış göstererek 1.108 TL’ye yükseldi. 2016 yılında 990 TL’ye satış sunulan en az 18 kilogramlık büyükbaş kurbanın fiyatı yüzde 20’lik artışla 1.190 TL’ye çıktı. 2016’da 869 TL’den satılan en az 16 kiloluk Karaman koç kurbanlığın fiyatı ise yüzde 14 artış ile 2017’de 990 TL’ye yükseldi. En az 21 kiloluk büyükbaş kurban ise bu yıl 1.258 TL’den satışa sunuldu. EKONOMİ SERVİSİ