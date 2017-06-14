Buğdayda rekolte düştü

Geçen yıl hedefi yakalayan Saruhanlı'da, bu yıl Nisan ayında 29 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları yüzünden rekoltenin düştüğü bildirildi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, geçtiğimiz yıl 150 bin ton buğday rekoltesinin bu yıl 100 bin tona kadar düştüğünü söyledi.



Oda Başkanı Okur, "Buğdayın tam yeşillendiği dönemlerde Nisan ayında büyük bir sıcaklık yaşandı. Buğdaylarda kurumaya sebep oldu. Bu da rekoltenin düşmesine sebep oldu. İkinci önemli etkenler ise çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olması. Fazla gübre atamamasından dolayı üründe bir rekolte kaybı yaşanmasına sebep oldu" diye konuştu. Rekoltenin düşük olması sebebiyle buğday fiyatlarının yükseleceği ve bu nedenle çiftçilerin ellerindeki buğdayları bekletmesi gerektiği uyarısında bulunan Okur, "Bu yıl buğday için ton başına 850 lira ile 900 lira arasında fiyat verilmektedir.



Ben çiftçilerimize şunu diyorum; Eğer imkanları varsa elindeki ürünü muhakkak bekletsinler. Çünkü bu yıl buğdayda 'yok yılı' olarak ilan edilebilir. Böylece çiftçimizin para kazanacağı senelerden bir tanesi, bu yıl. Ellerinde ürünleri tutsunlar. Bir ay sonra buğdayın ton başına fiyatı 1000 lira ile 1100 lira arasında olacağını tahmin ediyorum. Çünkü diğer bölgelerden aldığımız bilgiler de ülke genelinde buğday rekoltesinde bir düşüş yaşanmaktadır" dedi. EKONOMİ SERVİSİ