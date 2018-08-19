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Bulgur ihracatı artıyor

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, Türkiye’de 104 şirketin 550 bin ton bulgur üretimi yaptığını belirterek, “Bu üretimin 270 bin tonu ihraç ediliyor. Duru Bulgur olarak paketli bulgurun yüzde 85’ini biz ihraç ediyoruz" dedi

19 Ağustos 2018 Pazar 15:41
Bulgur ihracatı artıyor

Dövizdeki spekülatif hareketliliğe karşı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türkiye’nin yerli firması Duru Bulgur, ülke ekonomisine sağladığı katkıyı yeni bakliyat tesisi yatırımıyla 15 milyon Türk lirasına çıkardı. Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “Türkiye’nin en büyük bakliyat ihracatçılarından biri olarak ülke ekonomisine katkı için üretim faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Paketli bulgurun yüzde 85’ini 51 ülkeye kendi markamızla ihraç ediyoruz. Geçen yıl 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek ekonomimizin güçlenmesine katkı sunduk, aynı azimle faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

İhracat artıyor

Türkiye’de 104 şirketin 550 bin ton bulgur üretimi yaptığını belirten İhsan Duru, “Bu üretimin 270 bin tonu ihraç ediliyor. Duru Bulgur olarak paketli bulgurun yüzde 85’ini biz ihraç ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yurt içinde 20 bin noktaya dağıtım yapıyoruz, 51 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 380 çalışanımız, 3 bulgur fabrikamız ve 2 adet bakliyat eleme ve paketleme tesisimiz var. 2016 yılında 10 milyon dolar tutarında üçüncü bulgur fabrika yatırımımızı yaparak bulgur üretim kapasitemizi günlük 250 tona çıkardık.

Bugün halihazırda 16 çeşit bulgurla en fazla bulgur çeşidine sahibiz. Toplam buğday stok kapasitemizi de 120 bin tona çıkardık. Türkiye pazarında Nielsen raporlarına göre tüm ürün gruplarımızla lider firmayız. Bütün bu gelişmeler ülke ekonomimiz adına ve markamız adına önemli bir başarının ve gelişimin göstergesidir” dedi.

İhracat yaptıkları ülkelerin ana pazarlarına uygun ürünler geliştirdiklerini ifade eden İhsan Duru, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün örneğin Japonya’da, Danimarka’da, Avustralya’da, İsviçre’de o ülkelerin zincir marketlerinde varız. Hedefimiz bu ülkelerdeki ana pazarlar. Ciromuzun yüzde 40’ı ihracattan geliyor."

Yüzde yüz yerli üretim

Özellikle de dışa bağımlılığa karşı ülke ekonomisinin güçlü kalmasında yerli üretimin payının yüksek olduğunu ifade eden İhsan Duru, milli besinimiz olan bulgurun tamamen bu topraklarda, taş değirmenlerde üretildiğini ve yüzde yüz yerli ürün olduğunu vurguladı.
EKONOMİ SERVİSİ

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