Bursa'daki Marka AVM'de kira protestosu

Yaklaşık 35 mağazanın kepenk indirdiği eylem konusunda markalar adına yapılan yazılı açıklamada, ‘yüksek kira’ sorununa 20 Eylül’e kadar çözüm bulunamaması halinde Marka AVM’den tamamen çıkacakları belirtildi. Marka AVM, yüzde 100 yerli bir şirket olan Sur Yapı tarafından inşa edildi ve halen bu şirket tarafından işletiliyor. EKONOMİ SERVİSİ