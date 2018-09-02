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Bursa'daki Marka AVM'de kira protestosu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘dövizle kiralamaya sınırlama için yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor’ açıklamasının yankıları sürerken, yüksek kirayı protesto eden bir grup marka, Bursa’da bulunan Marka AVM’de kepenk indirme eylemi yaptı

02 Eylül 2018 Pazar 18:15
Bursa'daki Marka AVM'de kira protestosu

Yaklaşık 35 mağazanın kepenk indirdiği eylem konusunda markalar adına  yapılan yazılı açıklamada, ‘yüksek kira’ sorununa 20 Eylül’e kadar çözüm bulunamaması halinde Marka AVM’den tamamen çıkacakları belirtildi. Marka AVM, yüzde 100 yerli bir şirket olan Sur Yapı tarafından inşa edildi ve halen bu şirket tarafından işletiliyor. EKONOMİ SERVİSİ

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