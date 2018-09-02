Yaklaşık 35 mağazanın kepenk indirdiği eylem konusunda markalar adına yapılan yazılı açıklamada, ‘yüksek kira’ sorununa 20 Eylül’e kadar çözüm bulunamaması halinde Marka AVM’den tamamen çıkacakları belirtildi. Marka AVM, yüzde 100 yerli bir şirket olan Sur Yapı tarafından inşa edildi ve halen bu şirket tarafından işletiliyor. EKONOMİ SERVİSİ
Bursa'daki Marka AVM'de kira protestosu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘dövizle kiralamaya sınırlama için yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor’ açıklamasının yankıları sürerken, yüksek kirayı protesto eden bir grup marka, Bursa’da bulunan Marka AVM’de kepenk indirme eylemi yaptı
02 Eylül 2018 Pazar 18:15