Bursa'nın en büyüğü Tofaş

YENİ MESAJ/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutan ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’ bu yıl 21’nci kez yapıldı. Elektronik ortamda ve 1.000’i aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Bursalı devlerin iç ve dış satışları toplamı 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 34 artarak, 116.6 milyar TL oldu.

Geçtiğimiz yıl 250 firma tarafından oluşturulan katma değer yüzde 30 artışla 19 milyar TL’nin üzerine çıkarken, firmaların öz sermaye toplamları ise yüzde 28’lik artışla 26.5 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu oransal artışlarda döviz kurlarında yaşanan yükseliş etkili oldu.

Kârlar düşük seyrediyor

Söz konusu firmaların net aktifleri 2016 yılına göre yüzde 23’lük artışla 81.1 milyar TL’ye, dönem karları da yüzde 58 artışla 6.9 milyar TL’ye ulaştı. Listede yer alan firmalar, Bursa’nın 2017 yılında gerçekleştirdiği 14 milyar 50 milyon dolarlık ihracatın 12 milyar 532 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. İlk 250 firmanın 2017 yılında istihdama katkısı da bugüne kadarki en yüksek rakam olan 140 bin sınırına dayandı.

Zirve bu yıl da değişmedi

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da ciro büyüklüğüne göre ‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 18.3 milyar TL'lik satışla ile Tofaş yer aldı. Tofaş’ı 15.6 milyar TL ile Oyak Renault, 5.3 milyar TL ile Bosch izledi. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Özdilek AVM, Türk Prysmian ve Pro Yem takip etti.

Tofaş, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu ortaya koyan İSO 500 listesinde de 4. sırada yer almıştı. Tofaş, sanayi kuruluşlarının yanı sıra THY ve Turkcell gibi hizmet kuruluşlarına da yer veren Fortune 500'de de 14. sırada yer almıştı.

Bursa büyürse, Türkiye büyür

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, araştırma sonuçlarının “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” inancını bir kez daha pekiştirdiğini söyledi. Bursa’nın katma değerli ve yüksek teknolojili üretim, nitelikli istihdam ve ihracat hedefleri doğrultusunda örnek projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü belirten İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin yeni saldırılara maruz kaldığını ve bu süreçte en güçlü silahının yine üretim ve ihracat olduğunu vurguladı.