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Bütçe açığı uçuşa geçti

Maliye Bakanlığı'na göre devletin bütçesi bu yılın Eylül ayında 6,4 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 31.6 milyar lira açık verdi. Bu yıl faiz giderlerinin geçen yıla göre yüzde 11.8 artması dikkat çekti

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:02
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Bütçe açığı uçuşa geçti

Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi gelirleri Eylül ayında 48 milyar lira, giderleri ise 54.4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe, Eylülde 6.4 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde de yaklaşık 31.6 milyar lira açık verdi.

Buna göre merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-eylül döneminde 488 milyar 221 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 456 milyar 608 milyon lira olarak hesaplandı.

Personel giderleri artıyor

Eylülde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 artarak 13 milyar 962 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 8.6'sı kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.7 artışla 2 milyar 296 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 8.5'i kullanılmış oldu.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon lira ödeneğin yüzde 7.8'i geçen ay harcandı. Söz konusu ayda yüzde 16.7 artışla 4 milyar 62 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 297 milyon lira, mahalli idare payları 5 milyar 899 milyon lira olarak gerçekleşti.

Programdaki açığın yarısı

Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara'da düzenlediği 'Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı' konulu basın toplantısında, yılın başında bütçe açığı hedefi olarak 47 milyar liralık hedef belirlediklerini hatırlatarak, "En son Orta Vadeli Program'da revize ettiğimiz yıl sonu bütçe açığı hedefi ise 61.7 milyardı. Dolayısıyla 9 ayda gerçekleşen bütçe sonuçlarımız, revize edilmiş bütçe açığı hedefimizin yarısı düzeyindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Faiz giderleri yükselişte

2017 yılının Ocak-Eylül döneminde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 yükselerek 46 milyar 577 milyon liraya ulaştı.

Bu arada personel giderleri, 2017'nin Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 122 milyar 711 milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 103 milyar 856 milyon lira transfer yapıldı.

Ocak-Eylül dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 999 milyon lira, mahalli idare payları 43 milyar 956 milyon lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.10.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
EkonomiIhracatTürkiyeNaci AğbalTürkiye Cumhuriyeti
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