Bütçede devasa açık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin soruları cavepladı, açıklamalarda bulundu. Bütçe açığının geçen yıl 27 milyar lira olduğunu, bu yıl açığın 47 milyar liraya çıkacağını öngördüklerini hatırlatan Ağbal, iç ve dış güvenlikle ilgili çabaların bütçeye yansımaları olduğunu vurguladı.

Ağbal, "Bu yıl sonunda bütçe açığının 60 milyar lira civarında olacağını ifade ediyorum. Milli gelirin yüzde 2'si civarında bütçe açığı olacak. Tedbirleri almasaydık ekonomik büyümedeki trendi yakalayamazdık" diye konuştu.

Emlak vergisine neşter

Ağbal, "Emlak vergisi değerleriyle ilgili bir düzenleme çalışması da yapıyoruz. Yetiştirebilirsek torba yasa içinde yapacağız" dedi.

Ağbal, 4 yılda bir yaşanan bu soruna hükümet olarak neşter vurmak istediklerine dikkati çekerek, "Belediyelerin yaptığı bu değer artışlarına belirli bir sınır getirilmesi lazım. O sınırla ilgili teknik çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda Bakanlar Kuruluna da belki belirli sınırlar içinde yetkiler sağlanabilir ama ne olursa olsun belediyelerin yaptığı değer artışları, bir önceki yıl değerinin belli bir oranını aşmayacak" diye konuştu.

Elektronik ticarete yeni düzenleme

Ağbal, yeni 'torba yasa'da elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme bulunduğunu belirterek, "Küresel elektronik ticaret yapan bir firma Türkiye'de nihai tüketicilere doğrudan mal satarsa bu da devamlılık arz ederse, bu takdirde Türkiye'de vergi mükellefi olacak. Olmazsa biz resen vergi mükellefi yapacağız ve Türkiye'deki elde gelire de el koyacağız" dedi.

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