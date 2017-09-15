Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
107869
ALTIN
146.156
DOLAR
3.4404
STERLİN
4.6799
EURO
4.1159

Bütçede devasa açık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yıl sonunda bütçe açığının 60 milyar lira civarında olacağına işaret ederek, "47 milyar lira bütçe açığı hedefi koymuştuk, 11 milyar lira ekonomik tedbirlerin maliyeti geldi" şeklinde konuştu.

Bütçede devasa açık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yıl sonunda bütçe açığının 60 milyar lira civarında olacağına işaret ederek, "47 milyar lira bütçe açığı hedefi koymuştuk, 11 milyar lira ekonomik tedbirlerin maliyeti geldi" şeklinde konuştu.

15 Eylül 2017 Cuma 17:44
20 Okunma
Bütçede devasa açık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin soruları cavepladı, açıklamalarda bulundu. Bütçe açığının geçen yıl 27 milyar lira olduğunu, bu yıl açığın 47 milyar liraya çıkacağını öngördüklerini hatırlatan Ağbal, iç ve dış güvenlikle ilgili çabaların bütçeye yansımaları olduğunu vurguladı.

Ağbal, "Bu yıl sonunda bütçe açığının 60 milyar lira civarında olacağını ifade ediyorum. Milli gelirin yüzde 2'si civarında bütçe açığı olacak. Tedbirleri almasaydık ekonomik büyümedeki trendi yakalayamazdık" diye konuştu.

Emlak vergisine neşter

Ağbal, "Emlak vergisi değerleriyle ilgili bir düzenleme çalışması da yapıyoruz. Yetiştirebilirsek torba yasa içinde yapacağız" dedi.

Ağbal, 4 yılda bir yaşanan bu soruna hükümet olarak neşter vurmak istediklerine dikkati çekerek, "Belediyelerin yaptığı bu değer artışlarına belirli bir sınır getirilmesi lazım. O sınırla ilgili teknik çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda Bakanlar Kuruluna da belki belirli sınırlar içinde yetkiler sağlanabilir ama ne olursa olsun belediyelerin yaptığı değer artışları, bir önceki yıl değerinin belli bir oranını aşmayacak" diye konuştu.

Elektronik ticarete yeni düzenleme

Ağbal, yeni 'torba yasa'da elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme bulunduğunu belirterek, "Küresel elektronik ticaret yapan bir firma Türkiye'de nihai tüketicilere doğrudan mal satarsa bu da devamlılık arz ederse, bu takdirde Türkiye'de vergi mükellefi olacak. Olmazsa biz resen vergi mükellefi yapacağız ve Türkiye'deki elde gelire de el koyacağız" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Bütçe AçığıMaliye BakanıNaci AğbalZamVergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cari işlemler açığı 5 milyar doları aştı
Cari işlemler açığı 5 milyar doları aştı
Sütte kan kaybı devam ediyor
Sütte kan kaybı devam ediyor
Türk ilaç sektörü artık dünya liginde
Türk ilaç sektörü artık dünya liginde
Kanatlı sektörü para kazanamıyor
Kanatlı sektörü para kazanamıyor
Üniversite-sanayi işbirliğinde kritik adım
Üniversite-sanayi işbirliğinde kritik adım
İhracatçılar dümeni Rusya'ya kırdı
İhracatçılar dümeni Rusya'ya kırdı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim