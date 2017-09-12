Bütçenin beşte biri gıdaya gidiyor

Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalarda en büyük payı yüzde 20.6 ile et, balık ve deniz ürünleri alırken, bunu yüzde 18.4 ile ekmek ve tahıllar, yüzde 15 ile sebzeler, yüzde 13.9 ile süt, peynir ve yumurta izledi.

En düşük paya sahip harcama grupları ise yüzde 2.2 ile diğer gıda ürünleri, yüzde 3.1 ile kahve, çay ve kakao, yüzde 4 ile alkolsüz içecekler olarak sıralandı.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik gelir dilimindeki hanelerin toplam tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 28.9 olurken, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik dilimdeki haneler toplam harcamalarının yüzde 14.2'sini gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.

HABER MERKEZİ